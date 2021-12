Eutanasa | Fico | ' siamo in colpevole ritardo | legge in aula il prima possibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - Sul fine vita "in. Spero ci sia unacondivisa dal Parlamento, non si può più aspettare, ilsi deve andare in Parlamento con unadi civiltà, il Parlamento deve assolutamente fare una". Lo ha detto Robertoagli auguri con l'Asp.