Europa League: la Lazio incontrerà il Porto dell'ex Conceicao (Di martedì 14 dicembre 2021) Il sorteggio per gli spareggi di Europa League ‘regala’ alla Lazio un tuffo nel passato. Sì perché i Biancocelesti incontreranno il Porto di Sergio Conceicao, giocatore ai tempi del secondo storico scudetto del 2000. A Roma il tecnico Portoghese ha vinto anche la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA: fra lui e i tifosi della Lazio c’è sempre stato un rapPorto intenso, di amore puro, frutto anche del gol che segnò all’esordio all’ultimo minuto e che permise al club di vincere la Supercoppa Italiana del 1998 contro la Juventus. Nostalgia a parte, il Porto è un squadra ostica e lo è sempre stata: rievoca la semifinale di Coppa UEFA del 2002-03 in cui la ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Il sorteggio per gli spareggi di‘regala’ allaun tuffo nel passato. Sì perché i Biancocelesti incontreranno ildi Sergio, giocatore ai tempi del secondo storico scudetto del 2000. A Roma il tecnicoghese ha vinto anche la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, la Coppae Coppe e la Supercoppa UEFA: fra lui e i tifosic’è sempre stato un rapintenso, di amore puro, frutto anche del gol che segnò all’esordio all’ultimo minuto e che permise al club di vincere la Supercoppa Italiana del 1998 contro la Juventus. Nostalgia a parte, ilè un squadra ostica e lo è sempre stata: rievoca la semifinale di Coppa UEFA del 2002-03 in cui la ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Gerrard ha detto che terrà conto della scelta sul vaccino quando tratterà un nuovo acquisto In questo momento, il Villa è 13esimo in classifica con 19 punti conquistati in 16 partite giocate, e si trova esattamente a metà tra il quinto posto che vale l'Europa League e la zona retrocessione: ...

UFFICIALE - Barcellona - Napoli: spunta la data degli spareggi di EL UFFICIALE - La UEFA rende nota la data degli spareggi di Europa League: andata 17 febbraio e il ritorno 24. La UEFA pubblica le date degli spareggi di Europa League: le gare di andata saranno disputate il 17 febbraio mentre quelle del ritorno il 24. Il ...

Europa League, date e orari dei playoff di Napoli, Lazio e Atalanta Corriere dello Sport Lazio, a febbraio due settimane di fuoco per i biancocelesti: gli impegni La Lazio ieri ha conosciuto la sua avversaria che affronterà ai sedicesimi di Europa League. I biancocelesti si giocheranno il passaggio agli ottavi con il Porto, le due gare si disputeranno ...

Sorteggio spareggi Europa League 2021/2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24 in tv pay e in streaming su Sky Go, ma anche sulla piattaforma Dazn. La diretta scritta sarà offerta da ...

