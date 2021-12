Europa League, il programma dei playoff. Napoli-Barça il 24/2 al Maradona (Di martedì 14 dicembre 2021) La Uefa ha comunicato gli orari delle partite dei playoff di Europa League che vedranno impegnate le squadre italiane. Le gare di andata si giocheranno il 17 febbraio con Barcellona-Napoli alle ore 18.45, mentre Atalanta-Olympiacos e Porto-Lazio alle ore 21.00. Le partite di ritorno si giocheranno il 24 febbraio con Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto alle ore 18.45, mentre Napoli-Barcellona si giocherà alle ore 21.00 allo stadio Maradona. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) La Uefa ha comunicato gli orari delle partite deidiche vedranno impegnate le squadre italiane. Le gare di andata si giocheranno il 17 febbraio con Barcellona-alle ore 18.45, mentre Atalanta-Olympiacos e Porto-Lazio alle ore 21.00. Le partite di ritorno si giocheranno il 24 febbraio con Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto alle ore 18.45, mentre-Barcellona si giocherà alle ore 21.00 allo stadio

