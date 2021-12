Europa League, Barcellona-Napoli si giocherà alle 18.45. Il ritorno al Maradona alle 21 (Di martedì 14 dicembre 2021) La Uefa ha reso noti gli orari delle partite di Europa League dopo il sorteggio effettuato ieri. Le gare di andata si disputeranno il 17 febbraio e quelle di ritorno il 24. Barcellona-Napoli sarà disputata alle 18.45, il ritorno, al Maradona, invece, alle 21. Di seguito tutto il quadro completo delle partite: ANDATA Ore 18.45Barcellona-Napoli Zenit-Betis Borussia Dortmund-Rangers Sheriff-Braga Ore 21 Siviglia-Dinamo ZagabriaAtalanta-Olympiacos Lipsia-Real SociedadPorto- Lazio ritorno Ore 18.45 Dinamo Zagabria-SivigliaOlympiacos-Atalanta Real Sociedad-LipsiaLazio-Porto Ore ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) La Uefa ha reso noti gli orari delle partite didopo il sorteggio effettuato ieri. Le gare di andata si disputeranno il 17 febbraio e quelle diil 24.sarà disputata18.45, il, al, invece,21. Di seguito tutto il quadro completo delle partite: ANDATA Ore 18.45Zenit-Betis Borussia Dortmund-Rangers Sheriff-Braga Ore 21 Siviglia-Dinamo ZagabriaAtalanta-Olympiacos Lipsia-Real SociedadPorto- LazioOre 18.45 Dinamo Zagabria-SivigliaOlympiacos-Atalanta Real Sociedad-LipsiaLazio-Porto Ore ...

Advertising

brfootball : Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? - OfficialSSLazio : ???? Ai play off di UEFA Europa League affronteremo il @FCPorto! #UEL #CMonEagles ?? - elchiringuitotv : ?? MESSI ?? CRISTIANO ?? ???? PSG ?? UNITED ?????????????? Vente al #UCLdraw ??YT: - franguimilho : RT @brfootball: Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? - omato1 : RT @brfootball: Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? -