Estelle e Oscar di Svezia | la nuova foto dal sapore natalizio

(Di martedì 14 dicembre 2021) La Casa reale in occasione della festa di santa Lucia ha diffuso un nuovo delizioso ritratto dei principini: il piccolo di casa è vestito da Babbo Natale, mentre la futura regina, in abito candido, ha tra le mani un vassoio pieno di dolci

... in particolare dalla principessa ereditaria Vittoria e il marito Daniel, che hanno pubblicato sull'account royal un delizioso scatto dei figli, i principini(5 anni) e(9 anni). La ...Vittoria di Svezia con il marito Daniel e i figlied. La principessa ha postato su Instagram una foto con i figli in occasione del Natale imminente. L'ennesima immagine che racconta la felicità che circonda la futura regina del Paese ...Che Natal sarebbe senza le cartoline di auguri royal? Ogni anno, come da tradizione, la royal family inglese condivide uno splendido scatto di famiglia destinato a figurare sulle cartoline di buone fe ...La principessa Vittoria di Svezia ha pubblicato la consueta cartolina di Natale: per il 2021 ha scelto una foto dei figli Estelle e Oscar.