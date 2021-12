Esibizione Abu Dhabi 2021, forfait Thiem: “Non sono ancora pronto per competere” (Di martedì 14 dicembre 2021) Dominic Thiem ha annunciato il suo forfait dal Mubadala Championship di Abu Dhabi 2021, torneo d’Esibizione antecedente all’inizio effettivo della stagione 2022. Il tennista austriaco, fermo sin dalla stagione sull’erba per un infortunio al braccio procurato durante un confronto con Adrian Mannarino, ha riferito di non essere in condizione per scendere in campo. Il campione degli Us Open 2020 quindi ha rinviato la propria ripartenza ai tornei australiani; in attesa dell’Australian Open 2022, Thiem proseguirà il suo percorso pre-stagione, al fine di mostrarsi al pubblico nella migliore condizione. Di seguito le parole dell’austriaco su Twitter: “Pensavo di poter fare ritorno in campo ad Abu Dhabi, ma sento di non essere ancora pronto ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Dominicha annunciato il suodal Mubadala Championship di Abu, torneo d’antecedente all’inizio effettivo della stagione 2022. Il tennista austriaco, fermo sin dalla stagione sull’erba per un infortunio al braccio procurato durante un confronto con Adrian Mannarino, ha riferito di non essere in condizione per scendere in campo. Il campione degli Us Open 2020 quindi ha rinviato la propria ripartenza ai tornei australiani; in attesa dell’Australian Open 2022,proseguirà il suo percorso pre-stagione, al fine di mostrarsi al pubblico nella migliore condizione. Di seguito le parole dell’austriaco su Twitter: “Pensavo di poter fare ritorno in campo ad Abu, ma sento di non essere...

