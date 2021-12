ESCLUSIVA, Paolo Cannavaro: “Barcellona? Sarebbe stato peggio incontrare una squadra meno blasonata” (Di martedì 14 dicembre 2021) Paolo Cannavaro, in occasione della serata di beneficienza dell’associazione Ferrara-Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli, ecco le sue parole: “Il Napoli non se la passa proprio bene con i sorteggi, ma chi ha fatto l’Europa per tantissimi anni come il sottoscritto sa che è peggio affrontare squadre meno blasonate. Il Barcellona fa un certo effetto ma non deve fare paura, non è facile affrontare questo Napoli al completo”. Xavi Barcellona Sorteggio “Avere Koulibaly in rosa è un lusso, un privilegio, perché difensori così forti oggi non si trovano. In Europa i fenomeni sono tre o quattro, e lui ne fa parte”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021), in occasione della serata di beneficienza dell’associazione Ferrara-, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli, ecco le sue parole: “Il Napoli non se la passa proprio bene con i sorteggi, ma chi ha fatto l’Europa per tantissimi anni come il sottoscritto sa che èaffrontare squadreblasonate. Ilfa un certo effetto ma non deve fare paura, non è facile affrontare questo Napoli al completo”. XaviSorteggio “Avere Koulibaly in rosa è un lusso, un privilegio, perché difensori così forti oggi non si trovano. In Europa i fenomeni sono tre o quattro, e lui ne fa parte”.

Advertising

BailorSanti : @mimmo_rinaldi @Paolo__Ferrara @marcotravaglio @virginiaraggi Ah già, che l'onestah è esclusiva solo vostra. Sei spassoso. - paolo_r_2012 : RT @giulyargenti: ESCLUSIVA @Roma_H_24 / Istituto Dante Alighieri, la denuncia dei genitori: “Vermi nei piatti dei bimbi”. Ispezione dei Na… - paolo_r_2012 : RT @ElioLannutti: Intervista esclusiva a Stefania Maurizi: 'Su Assange la stragrande maggioranza informazione inginocchiata agli Usa' https… - paolo_r_2012 : RT @reportrai3: Un'intervista esclusiva di #Report rivela le pressioni subite da un funzionario di Banca d'Italia per aver indagato su pers… - Paolo_Alfieri : RT @simonestenti: - Direttore, questa notizia dove la mettiamo? Titolone come l'estate scorsa? - No, oggi abbiamo l'esclusiva sulla zia di… -