ESCLUSIVA, Fabio Cannavaro: “Napoli? Come l’Italia di Mancini, ecco perché” (Di martedì 14 dicembre 2021) Fabio Cannavaro, in occasione della serata di beneficienza dell’associazione Ferrara-Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli, ecco le sue parole: “Vorrei rubare tutto a Spalletti, ha tanta esperienza in Italia e all’estero, sa comunicare. Ho un bel rapporto con lui, lo seguo da tanti anni”. Spalletti Napoli Cannavaro “Perdere non fa piacere a nessuno, ma il Napoli è una squadra che anche contro l’Empoli ha giocato, ha comandato il gioco, meritava di più. Quando si recupereranno gli infortunati si tornerà a vincere”. “La Nazionale, Come il Napoli, deve ritrovare i titolari e avrà la possibilità di andare al Mondiale. Lorenzo deve recuperare presto perché il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021), in occasione della serata di beneficienza dell’associazione Ferrara-, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Spaziole sue parole: “Vorrei rubare tutto a Spalletti, ha tanta esperienza in Italia e all’estero, sa comunicare. Ho un bel rapporto con lui, lo seguo da tanti anni”. Spalletti“Perdere non fa piacere a nessuno, ma ilè una squadra che anche contro l’Empoli ha giocato, ha comandato il gioco, meritava di più. Quando si recupereranno gli infortunati si tornerà a vincere”. “La Nazionale,il, deve ritrovare i titolari e avrà la possibilità di andare al Mondiale. Lorenzo deve recuperare prestoil ...

