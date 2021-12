Esame di Suarez a Perugia, archiviata l'inchiesta sportiva (Di martedì 14 dicembre 2021) Perugia, 14 dicembre 2021 - La Federcalcio ha reso noto che "la Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scors i l'archiviazione 'allo stato ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dicembre 2021 - La Federcalcio ha reso noto che "la Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scors i l'archiviazione 'allo stato ...

Advertising

GiovaAlbanese : +++Ufficiale, Figc: archiviata l'inchiesta sull'esame di italiano di #Suarez a Perugia.+++ - pisto_gol : La Procura Federale, come anticipato nei gg scorsi dal presidente FIGC Gravina, archivia allo stato degli atti l’in… - Gazzetta_it : Juve, la Procura della Figc archivia (per ora) l’inchiesta sull’esame farsa di Suarez - IlTorinista : RT @Ruttosporc: Per la procura Federale Suarez è andato a fare un esame di Italiano da solo. Poteva farlo ovunque, ha scelto di andare in I… - Il_Pornografo : RT @RadioSportiva: La Procura della Figc archivia l'inchiesta sull'esame di Luis Suarez. «Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere… -