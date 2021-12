Empoli, Andreazzoli: «Nessuna rivincita personale. Coppa Italia? Va vinta» (Di martedì 14 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Verona Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. BILANCIO – «Saremmo sordi se non ascoltassimo i commenti, siamo contenti del lavoro che facciamo e del risultato che ci dà. Quando ci metti tanto impegno e fatica, se hai i risultati è chiaro che sei nella condizione ideale per incentivarli. Però poi tutto finisce lì, perché domani abbiamo una partita e stiamo lavorando su quella. Godiamo di quello che è stato ma finisce lì il discorso».rivincita – «Non ho assolutamente questa sensazione, se così si può chiamare. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match dicontro il Verona Aurelio, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match dicontro il Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. BILANCIO – «Saremmo sordi se non ascoltassimo i commenti, siamo contenti del lavoro che facciamo e del risultato che ci dà. Quando ci metti tanto impegno e fatica, se hai i risultati è chiaro che sei nella condizione ideale per incentivarli. Però poi tutto finisce lì, perché domani abbiamo una partita e stiamo lavorando su quella. Godiamo di quello che è stato ma finisce lì il discorso».– «Non ho assolutamente questa sensazione, se così si può chiamare. ...

