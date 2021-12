Emma Marrone | nuova svolta per la cantante | cosa sta accadendo nella sua vita

(Di martedì 14 dicembre 2021): non solo successi musicali. Laè pronta per unasfida e annuncia sui social il nuovo progetto da attrice. Da ormai undici anniriempie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

... a Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati in quello dei figli Carlo, Sara e Paolo; da Euridice Axen a Francesco Martino, da Laura Adriani ad Antonio Folletto, fino a, Milena ...Ritorna l'attrice in una nuova avventura cinematografica. Diciamo 'nuova' perché la cantante salentina si ritrova ancora una volta sul set dopo appena un anno, quando ha partecipato alle riprese de ...Emma Marrone: non solo successi musicali. La cantante è pronta per una nuova sfida e annucia sui social il nuovo progetto da attrice.Emma Marrone è nel nuovo film di Stefano Chiantini e, per il suo personaggio, ha dato un taglio netto alla folta chioma bionda.