Elon Musk - Tesla accetterà i Dogecoin (ma solo sullo shop online) (Di martedì 14 dicembre 2021) Tutti ormai conoscono il Bitcoin, la più famosa delle criptovalute. In pochi, però, sanno dell'esistenza dei Dogecoin, un'altra "crypto" che, pur avendo un valore infinitamente più basso, è tornata più volte alla ribalta grazie a Elon Musk. Il numero uno della Tesla ha prima sostenuto la moneta virtuale per via della sua mascotte, un cane (lo Shiba Inu "Kabosu the Doge", uno dei meme più famosi del web), e ora è arrivato ad annunciare che presto lo shop online del costruttore accetterà questa criptovaluta per l'acquisto di accessori e gadget. Basta un tweet. Non si potranno ancora acquistare le varie Model 3 o Y con dei Dogecoin, ma ci si potrà portare a casa del merchandising. Ciò, però, è bastato per far schizzare alle stelle il valore della ...

