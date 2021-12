Elon Musk e l’immaginario futuro che muove il mondo (Di martedì 14 dicembre 2021) Da quasi un secolo la copertina “Persona dell’anno” della rivista Time fa discutere mezzo mondo. Come molte tradizioni di successo, il magazine statunitense reitera uno schema efficace giocando sul filo che va dal consolidato al controverso; dal rassicurante al polemico. La redazione newyorkese più volte in passato ha specificato che la “Persona dell’anno” non necessariamente è quella che ha più fatto il bene del mondo, ma quella che ha avuto un maggior impatto in quel periodo. Ciononostante, è proprio su questo equivoco che si gioca molta della fortuna del format. È successo spesso in passato che la redazione di Time fosse criticata per la sua scelta: con George W. Bush nel 2004, Vladimir Putin nel 2007, Mark Zuckerberg nel 2010, Donald Trump nel 2016 e Greta Thunberg nel 2019, per esempio. E anche quest’anno la scelta farà discutere: ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Da quasi un secolo la copertina “Persona dell’anno” della rivista Time fa discutere mezzo. Come molte tradizioni di successo, il magazine statunitense reitera uno schema efficace giocando sul filo che va dal consolidato al controverso; dal rassicurante al polemico. La redazione newyorkese più volte in passato ha specificato che la “Persona dell’anno” non necessariamente è quella che ha più fatto il bene del, ma quella che ha avuto un maggior impatto in quel periodo. Ciononostante, è proprio su questo equivoco che si gioca molta della fortuna del format. È successo spesso in passato che la redazione di Time fosse criticata per la sua scelta: con George W. Bush nel 2004, Vladimir Putin nel 2007, Mark Zuckerberg nel 2010, Donald Trump nel 2016 e Greta Thunberg nel 2019, per esempio. E anche quest’anno la scelta farà discutere: ...

SkyTG24 : #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove… - Agenzia_Ansa : 'SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unite… - Agenzia_Ansa : Elon Musk è la persona dell'Anno 2021 per Time #ANSA - HuffPostItalia : Elon Musk e l’immaginario futuro che muove il mondo - Giovanni1958D : RT @GenCar5: Qui è quando l’uomo dell’anno di Time, Elon Musk, rivendica il colpo di stato contro Evo Morales in Bolivia. -