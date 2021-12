Elon Musk è la persona dell'anno per il «Time» (Di martedì 14 dicembre 2021) La consacrazione è di quelle che possono dividere, ma d'altronde lui è nato per provocare: chi se non Elon Musk? La persona più ricca nella storia del mondo con 300 miliardi di dollari di patrimonio (come lui non ama essere definito), ora è anche la persona dell'anno: lo ha appena incoronato il Time «per aver creato soluzioni a una crisi esistenziale, per incarnare le possibilità e i pericoli dell'era dei titani tecnologici, per guidare le trasformazioni più audaci e dirompenti della società». https://twitter.com/Time/status/1470372755384291331È lui, per il Time, ad aver determinato i grandi cambiamenti dell'anno, l'unico ad aver avuto un'influenza perché è un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 dicembre 2021) La consacrazione è di quelle che possono dividere, ma d'altronde lui è nato per provocare: chi se non? Lapiù ricca nella storia del mondo con 300 miliardi di dollari di patrimonio (come lui non ama essere definito), ora è anche la: lo ha appena incoronato il«per aver creato soluzioni a una crisi esistenziale, per incarnare le possibilità e i pericoli'era dei titani tecnologici, per guidare le trasformazioni più audaci e dirompentia società». https://twitter.com//status/1470372755384291331È lui, per il, ad aver determinato i grandi cambiamenti, l'unico ad aver avuto un'influenza perché è un ...

