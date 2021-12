Elisa positiva al Covid, salta la partecipazione a Sanremo Giovani con gli altri Big (Di martedì 14 dicembre 2021) Elisa Lo spauracchio Covid non sembra dare pace ad Amadeus quando ha a che fare con il Festival di Sanremo. Alla vigilia di Sanremo Giovani, che decreterà i 3 che gareggeranno a febbraio con i Big, arriva la notizia della positività al virus di Elisa. E’ lo stesso conduttore e direttore artistico del 72° Festival della Canzone Italiana ad annunciare che la cantautrice di Trieste, vincitrice di Sanremo nel 2001 con Luce, ha contratto il Covid e per questa ragione domani, in occasione della finale di Sanremo Giovani – in diretta su Rai 1 – non prenderà parte alla serata insieme agli altri 21 Big. Elisa interverrà in collegamento, come successe lo scorso anno – per la stessa ragione – ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021)Lo spauracchionon sembra dare pace ad Amadeus quando ha a che fare con il Festival di. Alla vigilia di, che decreterà i 3 che gareggeranno a febbraio con i Big, arriva la notizia della positività al virus di. E’ lo stesso conduttore e direttore artistico del 72° Festival della Canzone Italiana ad annunciare che la cantautrice di Trieste, vincitrice dinel 2001 con Luce, ha contratto ile per questa ragione domani, in occasione della finale di– in diretta su Rai 1 – non prenderà parte alla serata insieme agli21 Big.interverrà in collegamento, come successe lo scorso anno – per la stessa ragione – ...

