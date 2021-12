Elisa, la cantante ha il Covid: Amadeus fa un annuncio sulla sua salute (Di martedì 14 dicembre 2021) Elisa positiva al Covid, Amadeus annuncia che non ci sarà alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre, ma la cantante non è in gravi condizioni. Amadeus durante una conferenza stampa ha annunciato che uno tra i concorrenti di Sanremo ha contratto il Covid 19, ed è Elisa. La cantante quindi non sarà non sarà alla finale di Sanremo Giovani di domani sera. POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, Ramona Amodeo ha il Covid: disperata, è incinta Elisa, la cantante ha il Covid: (fonte: gettyimages)Finalmente arriva in tv Sanremo Giovani, previsto per domani 15 dicembre su Rai 1 e anche quest’anno a condurlo sarà Amadeus. In questa edizione nella gara ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021)positiva alannuncia che non ci sarà alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre, ma lanon è in gravi condizioni.durante una conferenza stampa ha annunciato che uno tra i concorrenti di Sanremo ha contratto il19, ed è. Laquindi non sarà non sarà alla finale di Sanremo Giovani di domani sera. POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, Ramona Amodeo ha il: disperata, è incinta, laha il: (fonte: gettyimages)Finalmente arriva in tv Sanremo Giovani, previsto per domani 15 dicembre su Rai 1 e anche quest’anno a condurlo sarà. In questa edizione nella gara ...

Advertising

antartidary : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… - chrisass0 : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… - romvantic : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… - bimbadipippo : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… - unatizia_acaso : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… -