Elisa ha il Covid: l'annuncio di Amadeus (Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto pronto per la serata finale di Sanremo Giovani, in onda domani sera su Rai 1. Sul palco saranno presenti tutti i 22 big in gara, tranne una: Elisa. La cantante ha infatti contratto il Covid ad inizio dicembre. Ad annunciare la sua assenza è stato il presentatore del festival, Amadeus, intervenuto nella conferenza stampa della serata finale di Sanremo Giovani. "Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il Covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento skype", ha detto il presentatore. Che ha poi spiegato cosa succederà se dovesse esserci un positivo durante la kermesse: "Come l'anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove ...

