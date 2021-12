Elezioni suppletive a Roma, Renzi cambia idea: Italia viva non candida più Elena Bonetti, ma il consigliere in Campidoglio Valerio Casini (Di martedì 14 dicembre 2021) Non sarà Elena Bonetti, la ministra per le Pari opportunità, a correre per Italia viva alle Elezioni suppletive del prossimo 16 gennaio. Matteo Renzi, che tramite i vertici del suo partito aveva fatto trapelare la notizia nei giorni scorsi, ha oggi annunciato che il partito ha scelto al suo posto Valerio Casini, primo degli eletti alle Elezioni Comunali di ottobre a Roma con la lista Calenda. Sarà Casini a sfidare quindi la candidata Pd Cecilia D’Elia e quella del centrodestra Simonetta Matone. A confermare la scelta di Iv è stato lo stesso Renzi che, nella sua enews settimanale, ha scelto di attaccare direttamente la candidata dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Non sarà, la ministra per le Pari opportunità, a correre peralledel prossimo 16 gennaio. Matteo, che tramite i vertici del suo partito aveva fatto trapelare la notizia nei giorni scorsi, ha oggi annunciato che il partito ha scelto al suo posto, primo degli eletti alleComunali di ottobre acon la lista Calenda. Saràa sfidare quindi lata Pd Cecilia D’Elia e quella del centrodestra Simonetta Matone. A confermare la scelta di Iv è stato lo stessoche, nella sua enews settimanale, ha scelto di attaccare direttamente lata dei ...

