Elezione del Presidente della Repubblica | ecco come avviene

secondo quanto sancito dalla Carta Costituzionale Il mandato settennale del Presidente Sergio Mattarella è in scadenza e con il nuovo anno si dovrà procedere all'Elezione del nuovo Capo dello Stato italiano. Esiste una procedura ben precisa per l'Elezione, sancita dalla Costituzione. Il termine del mandata di Mattarella scade il prossimo 3 febbraio, dunque 30 giorni prima, il 4 gennaio, il Presidente della Camera, Roberto Fico, dovrà indicare pubblicamente la data in cui Camera e Senato, in seduta comune, dovranno eleggere il nuovo Presidente.

