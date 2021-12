Elettrificazione del comparto automotive: che cosa sanno al Cipe che noi ignoriamo? (Di martedì 14 dicembre 2021) La decisione di vietare la vendita di automobili con motori endotermici dal 2035 anche in Italia approvata dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), probabilmente si basa su informazioni riguardanti nuove tecnologie per costruire gli accumulatori che i nostri ministri hanno e che invece il resto del mondo ignora. E devono essere davvero delle belle novità riguardanti innovative generazioni di celle ricaricabili che promettono prestazioni eccezionali, ma al tempo stesso fatte con materiali relativamente poveri, altrimenti viene da pensare che l'importante per il governo sia ricevere i soldi del Pnrr facendosi vedere pro politica Euro-green, tanto tra cinque anni loro non saranno più nella scomoda posizione di dover decidere. Per capire quale cataclisma perfetto in ambito sociale, ambientale e geopolitico sta producendo questa troppo rapida ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) La decisione di vietare la vendita di automobili con motori endotermici dal 2035 anche in Italia approvata dal(Comitato interministeriale per la programmazione economica), probabilmente si basa su informazioni riguardanti nuove tecnologie per costruire gli accumulatori che i nostri ministri hanno e che invece il resto del mondo ignora. E devono essere davvero delle belle novità riguardanti innovative generazioni di celle ricaricabili che promettono prestazioni eccezionali, ma al tempo stesso fatte con materiali relativamente poveri, altrimenti viene da pensare che l'importante per il governo sia ricevere i soldi del Pnrr facendosi vedere pro politica Euro-green, tanto tra cinque anni loro non saranno più nella scomoda posizione di dover decidere. Per capire quale cataclisma perfetto in ambito sociale, ambientale e geopolitico sta producendo questa troppo rapida ...

