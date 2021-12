Elettra Lamborghini a Miss Italia, quanti soldi prende? Quelle (velenosissime) voci sul cachet (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ascesa di Elettra Lamborghini continua. L'ereditiera più amata d'Italia, ma ora soprattutto cantante - dopo Sanremo e il Pistolero, nei giorni scorsi ecco il suo brano di Natale - aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera. Si apprende infatti che la mitica Elettrica sarà sul palco della prossima edizione di Miss Italia, in veste di conduttrice, il tutto a Jesolo il prossimo 18 dicembre. Insieme a lei, alla conduzione, Alessandro di Sarno: a loro è stata affidata questa edizione del concorso di bellezza "benedetto" da Patrizia Mirigliani. L'evento, si apprende, verrà trasmesso sui canali social di Miss Italia e sarà privo di pubblico e giuria, proprio come è avvenuto lo scorso anno. La sede, come detto, è Jesolo. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ascesa dicontinua. L'ereditiera più amata d', ma ora soprattutto cantante - dopo Sanremo e il Pistolero, nei giorni scorsi ecco il suo brano di Natale - aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera. Si apinfatti che la mitica Elettrica sarà sul palco della prossima edizione di, in veste di conduttrice, il tutto a Jesolo il prossimo 18 dicembre. Insieme a lei, alla conduzione, Alessandro di Sarno: a loro è stata affidata questa edizione del concorso di bellezza "benedetto" da Patrizia Mirigliani. L'evento, si ap, verrà trasmesso sui canali social die sarà privo di pubblico e giuria, proprio come è avvenuto lo scorso anno. La sede, come detto, è Jesolo. E ...

Advertising

StriderHarlock : @janavel7 Non c'è l'opzione Elettra Lamborghini Imperatrice del Sacro Romano Impero? Perché come dignità istituzion… - RVallesina : Giusy Ferreri - La isla (feat Elettra Lamborghini= - Albinocontente4 : #VIP Per Elettra Lamborghini è sempre estate. Topless integrale e slip sgambatissimo: la foto da censura ?? #SEXY… - LadyNews_ : A Mezzanotte (Christmas Song) di #ElettraLamborghini: testo e video - chevitaamara : E comunque Elettra Lamborghini voleva scopare con me, quindi Beyoncé Who -