Educazione stradale | il 15 dicembre l’evento del ministero “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile”

(Di martedì 14 dicembre 2021)Istruzione - Mercoledì 152021, dalle ore 10,00 alle ore 11.30, si terrà, in streaming,formativo digitale "Lasuidi", promosso dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico deldell'istruzione, in collaborazione con i partner del progetto ICARO e dedicato alle scuole secondarie di I e II grado, con lo scopo di sensibilizzare studentesse e studenti sull’importanza dell’, con particolare riferimento alle buone prassi comportamentali in tema didolce. L'articolo .

In quest'ultimo ambito ha collaborato alla realizzazione di un libretto dimesso a punto con la Polstrada di Verona. Il plauso arriva anche dal presidente Luca Zaia che sottolinea ...Il Pedibus è innanzitutto un modo per educare al senso civico e alla sicurezzae consente ... vede la partecipazione dei settori:, Istruzione, Nuove generazioni, Cittadinanza attiva,...“Uniamoci per la sicurezza”, missione compiuta. Ieri mattina la delegazione di studenti del Liceo Ischia e dell’istituto Mattei hanno effettuato il corteo ...Questa decisione, unica in Europa, mi ha lasciata amareggiata e delusa, non solo come insegnante, ma come persona. Invece di scegliere la strada della fiducia, dell'educazione e della responsabilità s ...