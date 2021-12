Ecr | Fitto e Legutko confermati presidenti Meloni | «Cresce il nostro protagonismo europeo»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Gli eurodeputati dell’Ecr (Conservatori e Riformisti Europei) hanno confermato le cariche dia Ryszard(Polonia) e a Raffaele(Italia). Nel corso di una riunione del Gruppo tenutasi a Strasburgo sono state elette anche altre cariche. Assita Kanko (Belgio), Peter Lundgren (Svezia), Robert Roos (Paesi Bassi), Beata Szydlo (Polonia), Hermann Tertsch (Spagna) e Roberts Zile (Lettonia) sono stati eletti vicedel gruppo. Angel Dzhambazki (Bulgaria) e Kosma Zlotowski (Poland) agiranno come co-tesorieri del gruppo. Il gruppo Ecr ha poi scelto l’eurodeputato lettone Roberts Zile come proprio candidato per uno dei 14 vicedel Parlamento. E l’eurodeputato polacco Karol Karski come candidato Ecr per uno dei cinque questori del Parlamento ...