“Eccoli | sono loro” Alex Belli e Delia Duran beccati così | la prima foto dopo il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’uscita di scena didal GF Vip 6 è stata decisamente teatrale. Come spesso è capitato in questi mesi, anche l’addio al reality show dell’attore di Centovetrine è stato un vero e proprio colpo di scena, arrivato subitoaver infranto il regolamento. Il concorrente è stato spesso al centro delle critiche per alcuni suoi comportamenti reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi per avere più possibilità di restare all’interno della casa. L’ultima a scagliarsi contro di lui è stata la sua amica Soleil Sorge, chete la puntata di lunedì si è vista arrivare il benservito in faccia da parte del ‘suo’, la...