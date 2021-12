“Ecco perché esco”. Manila Nazzaro fuori dal GF Vip, decisione presa. Motivi seri fuori dalla casa (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip prosegue fino a marzo 2022 pertanto nella puntata di lunedì 13 dicembre metà dei concorrenti ha già deciso se continuare o meno l’avventura nella casa di Cinecittà. L’altra metà lo farà nella puntata di venerdì 17 dicembre. Tra loro c’è anche Manila Nazzaro che ha più volte espresso la volontà di abbandonare il gioco. Dopo aver parlato con alcuni parenti in confessionale l’ex Miss Italia ha fatto annunciato agli altri concorrenti. “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip prosegue fino a marzo 2022 pertanto nella puntata di lunedì 13 dicembre metà dei concorrenti ha già deciso se continuare o meno l’avventura nelladi Cinecittà. L’altra metà lo farà nella puntata di venerdì 17 dicembre. Tra loro c’è ancheche ha più volte espresso la volontà di abbandonare il gioco. Dopo aver parlato con alcuni parenti in confessionale l’ex Miss Italia ha fatto annunciato agli altri concorrenti. “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondotu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa ...

Advertising

FranAltomare : Chiara Nasti che parla della pericolosità dei vaccini. Chissà cosa ci riserva questo 2022. Che ne so, Marco Columbr… - LauraGaravini : #AntonioMegalizzi rappresenta la nostra migliore gioventù europea. Quella che viaggia. Che conosce. Che interpreta… - Pontifex_it : Nella vita non mancano momenti in cui si ha l’impressione di trovarsi in un deserto. Ed ecco che proprio lì si fa p… - Sooru16 : RT @Camilla_Curt: Ecco Miriana con la sua tiritera sul fatto che soleil non può sapere cosa diceva lei a Nicola. Ahhaha perchè lei invece s… - swonsae : E da prima di questa farsa pandemia che vi dico di prendere questo siero che chiamano vaccino e di farlo analizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché L'errore che ha imbarazzato l'Uefa, ecco perché è stato ripetuto il sorteggio di Champions League Repubblica TV