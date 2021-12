Ecco il regalo dei governi Conte e Draghi: crollano dell’86 per cento i turisti statunitensi in Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Eccola l’Italia firmata Giuseppe Conte e Mario Draghi: crollano dell’86 per cento, rispetto a prima della pandemia Covid, i turisti statunitensi in Italia che rappresentano la componente straniera più importante tra i turisti provenienti da fuori dei confini comunitari, sia per numero che per capacità di spesa. Lo denuncia la Coldiretti sulla base di un’analisi dei dati BankItalia relativi ai primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Una debacle senza precedenti, un disastro economico inimmaginabile. La decisione del Centers for Disease and Prevention di sconsigliare agli americani i viaggi in Italia – su cui grava il terrorismo mediatico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021)la l’firmata Giuseppee Marioper, rispetto a prima della pandemia Covid, iinche rappresentano la componente straniera più importante tra iprovenienti da fuori dei confini comunitari, sia per numero che per capacità di spesa. Lo denuncia la Coldiretti sulla base di un’analisi dei dati Bankrelativi ai primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Una debacle senza precedenti, un disastro economico inimmaginabile. La decisione del Centers for Disease and Prevention di sconsigliare agli americani i viaggi in– su cui grava il terrorismo mediatico ...

