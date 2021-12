È diventato papà: la notizia coglie tutti di sorpresa, benvenuta! (Di martedì 14 dicembre 2021) Incredibile! È diventato papà per la prima volta: benvenuta piccolina! La notizia ha colto tutti di sorpresa, che bello. Il noto cantante dopo il lancio del suo ultimo album coglie tutti di sorpresa con una notizia incredibile. È diventato papà di una splendida bambina, si chiama Celine. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 dicembre 2021) Incredibile! Èper la prima volta: benvenuta piccolina! Laha coltodi, che bello. Il noto cantante dopo il lancio del suo ultimo albumdicon unaincredibile. Èdi una splendida bambina, si chiama Celine. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SHUAHAO_ : mio cugino è diventato papà ???? - Andrea080576 : @Sere_Serendi Auguri Orso,sei diventato bellissimo come mamma e papà. - rule0094 : RT @blucastefani: È diventato papà allora abbiamo festeggiato così #succhiacazzi #italiangay #cazzoitaliano #bisexporcelli #cazzoduro http… - Il_Raf_ : Mio padre ha fatto per tutta la vita l'agricoltore Io ho cambiato un sacco di lavori Papà a 34 anni è diventato pad… - MarcelloMoscat7 : Papà ebbi ad insultare un disabile, sei anni avevo, papà mi disse, non c'è nessuna differenza, gli uomini sono… -

Ultime Notizie dalla rete : diventato papà Nick Cannon piange la morte di suo figlio web Nell'ultimo anno Nick Cannon ci ha fatto chiacchierare parecchio, per essere diventato padre di quattro bambini da tre donne diverse nell'arco di sei mesi. Il cantante, già ...mamma e del suo papà. ...

Emanuela Orlandi, caso chiuso? dure parole dell'ex procuratore di Roma Pignatone smentiscono la trattativa segreta ... il colonnello Costanzo Alessandrini forse in compagnia del comandante Domenico Giani, l'ex ufficiale della Finanza diventato il capo della Gendarmeria nel 2006. Ordine del giorno: il trasferimento ...

È diventato papà: la notizia coglie tutti di sorpresa, benvenuta piccola! SoloGossip.it web Nell'ultimo anno Nick Cannon ci ha fatto chiacchierare parecchio, per esserepadre di quattro bambini da tre donne diverse nell'arco di sei mesi. Il cantante, già ...mamma e del suo. ...... il colonnello Costanzo Alessandrini forse in compagnia del comandante Domenico Giani, l'ex ufficiale della Finanzail capo della Gendarmeria nel 2006. Ordine del giorno: il trasferimento ...