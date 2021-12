Advertising

sportli26181512 : #Dybala e la confessione sulla Champions ai tifosi della Juve: 'Caro Babbo Natale...': Tra desideri e rivelazioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala confessione

Corriere dello Sport

Intanto chiediamo poi se ce li porta saremo contenti", ha dettosorridendo. La Joya ha anche raccontato le emozioni provate quando ha indossato per la prima volta la maglia della Juve : "La ...... con Rabiot sulla destra, da mezzala come lui stesso preferisce, da suain settimana. Alex Sandro e Bernardeschi coprono le fasce, in avanti conc'è Kean, incerto fino alla vigilia,...Dall'arrivo al Palermo all'approdo alla Juve, fino alla maglia numero 10. Dybala ha rivelato come ha vissuto i primi momenti in Italia. "È stato un cambiamento enorme per me perchè giocavo in seconda ...I bianconeri, in formazione inedita per assenze forzate e scelte di turnover, chiudono in testa il girone H grazie al pareggio a tempo scaduto dello Zenit contro il Chelsea ...