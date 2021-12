Due partite strazianti e le parole di Avvakum: “Quanto durerà questo tormento?” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il risultato che mi piace di meno, quando gioca il Parma, è il pareggio. E quando sono uscito dallo stadio Tardini di Parma, il 12 dicembre, alla fine di Parma-Perugia, pareggio 1 a 1, che seguiva di una settimana il pareggio, 0 a 0, tra Ascoli e Parma, mi è venuta in mente l’autobiografia dell’arciprete Avvakum. L’arciprete Avvakum, che è stato perseguitato in Quanto contrario alla riforma dei testi sacri, cioè, in sostanza, perché non accettava di abbandonare le vecchie pratiche religiose per abbracciarne di nuove, l’arciprete Avvakum, dicevo, racconta in questo libro incredibile di un momento in cui sua moglie, l’arcipretessa, dopo anni di persecuzioni che patisce in Quanto sposata con suo marito, arrancando dietro l’arciprete scivola sul ghiaccio, non riesce più a sollevarsi e, da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Il risultato che mi piace di meno, quando gioca il Parma, è il pareggio. E quando sono uscito dallo stadio Tardini di Parma, il 12 dicembre, alla fine di Parma-Perugia, pareggio 1 a 1, che seguiva di una settimana il pareggio, 0 a 0, tra Ascoli e Parma, mi è venuta in mente l’autobiografia dell’arciprete. L’arciprete, che è stato perseguitato incontrario alla riforma dei testi sacri, cioè, in sostanza, perché non accettava di abbandonare le vecchie pratiche religiose per abbracciarne di nuove, l’arciprete, dicevo, racconta inlibro incredibile di un momento in cui sua moglie, l’arcipretessa, dopo anni di persecuzioni che patisce insposata con suo marito, arrancando dietro l’arciprete scivola sul ghiaccio, non riesce più a sollevarsi e, da ...

