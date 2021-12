Due indagati per la morte di Luca Piscopo: il 15enne napoletano è deceduto dopo aver mangiato sushi (Di martedì 14 dicembre 2021) Sulla morte di Luca Piscopo, il quindicenne napoletano morto il 2 dicembre scorso, ci sono due indagati per omicidio colposo. Il medico curante del ragazzo e un cittadino cinese titolare del ristorante del Vomero dove lo studente di Soccavo era andato a pranzo, prima del malore che l’ha condotto alla morte. Luca Piscopo si è sentito male, assieme a tre amiche, subito dopo il pranzo L’inchiesta è condotta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. I familiari del quindicenne sono assistiti dall’avvocata Marianna Borrelli, che ha detto a Repubblica: «Nessuna indagine potrà restituire Luca ai suoi cari, i genitori però chiedono di sapere come sia potuto accadere che un ragazzo sanissimo, che non aveva mai sofferto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sulladi, il quindicennemorto il 2 dicembre scorso, ci sono dueper omicidio colposo. Il medico curante del ragazzo e un cittadino cinese titolare del ristorante del Vomero dove lo studente di Soccavo era andato a pranzo, prima del malore che l’ha condotto allasi è sentito male, assieme a tre amiche, subitoil pranzo L’inchiesta è condotta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. I familiari del quindicenne sono assistiti dall’avvocata Marianna Borrelli, che ha detto a Repubblica: «Nessuna indagine potrà restituireai suoi cari, i genitori però chiedono di sapere come sia potuto accadere che un ragazzo sanissimo, che non aveva mai sofferto di ...

