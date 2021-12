Due Express sul Proton (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vetusto vettore russo Proton è stato lanciato per una missione lunga oltre 18 ore per l'inserimento in orbita di due satelliti per telecomunicazioni commerciali. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vetusto vettore russoè stato lanciato per una missione lunga oltre 18 ore per l'inserimento in orbita di due satelliti per telecomunicazioni commerciali.

Advertising

LaBtgdelGiallo : RT @FaziEditore: Alle 11.30 per il @NoirInFestival si terrà l'incontro «Polar express: il noir parla sempre francese» con @fthilliez, autor… - ladivoralibri : RT @FaziEditore: Alle 11.30 per il @NoirInFestival si terrà l'incontro «Polar express: il noir parla sempre francese» con @fthilliez, autor… - Contornidinoir : RT @FaziEditore: Alle 11.30 per il @NoirInFestival si terrà l'incontro «Polar express: il noir parla sempre francese» con @fthilliez, autor… - NoirInFestival : RT @FaziEditore: Alle 11.30 per il @NoirInFestival si terrà l'incontro «Polar express: il noir parla sempre francese» con @fthilliez, autor… - aldera661 : RT @FaziEditore: Alle 11.30 per il @NoirInFestival si terrà l'incontro «Polar express: il noir parla sempre francese» con @fthilliez, autor… -