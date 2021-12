"Drone abbattuto". Il retroscena sulla Messa del Papa

(Di martedì 14 dicembre 2021) A neutralizzare il dispositivo la società israeliana anti-droni D-Fend, incaricata di garantire la sicurezza deldurante il suo viaggio in Slovacchia

Le forze speciali sono subito entrate in azione, decise a neutralizzare il drone ed allo stesso tempo non disturbare la cerimonia e creare panico fra i fedeli. "EnforceAir ha respinto il drone". In quell'occasione il drone volava sulla funzione tenuta da Bergoglio di fronte a 60 mila fedeli e alla presenza di 90 vescovi e 500 sacerdoti. Immediato l'intervento di una società anti-droni. Lo rivela oggi il Jerusalem Post precisando che solo oggi è stato permesso alla società che ha gestito e risolto la delicata emergenza, chiamata D-Fend, di renderla nota al pubblico.