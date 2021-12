Draghi delude sindacati e Pd. Nessun nuovo incontro

Advertising

antoniodiba : Il canale telegram Basta Dittatura non delude mai le aspettive, tra attori negli ospedali a recitare la parte del n… - 0brtm : Draghi non delude. (Un maggior peso del ministero della salute? Allora Robertino lo neutralizza). - Angelinidavide3 : @MMaXXprIIme Mattarella , il presidente della sinistra ; draghi delude ; i due ministri , nel pozzo !… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi delude

Quotidiano.net

Prima dello sciopero di giovedì prossimo il premier non chiamerà Cgil e Uil. Previsto un summit lunedì, ma per parlare di pensioni. La Cisl si smarca ancora di CLAUDIA MARINLa protesta è contro una legge di bilancio chei sindacati "in particolare su fisco, ... Anche gli ultimi tentativi del presidente del consiglio Mariodi introdurre elementi di solidarietà,...Prima dello sciopero di giovedì prossimo il premier non chiamerà Cgil e Uil. Previsto un summit lunedì, ma per parlare di pensioni. La Cisl si smarca ancora ...Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre, con manifestazione nazionale, dal titolo “Insieme per la giustizia”, in piazza del Popolo a Roma e con il ...