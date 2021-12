Draghi decide per tutti: nuovo stato di emergenza fino al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Mario Draghi ha deciso per tutti: lo stato di emergenza sarà rinnovato, a quanto pare fino al 31 marzo. Il provvedimento (ma attenzione, non è una proroga) dovrebbe arrivare già nel Cdm di oggi. Alla fine, insomma, il premier ha optato per la via più facile: nella cornice dello stato di emergenza sanitario, fino a marzo tutto procederà come ora. Con le misure emergenziali, per l’appunto, il governo continuerà a usufruire del Comitato tecnico-scientifico, della struttura del commissario straordinario Figliuolo, dei Dpcm per bypassare il Parlamento. Restano in vigore il super green pass, il pass “semplice”, restrizioni e divieti per i non vaccinati. Resta in vigore l’obbligo vaccinale per i lavoratori dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Marioha deciso per: lodisarà rinnovato, a quanto pareal 31. Il provvedimento (ma attenzione, non è una proroga) dovrebbe arrivare già nel Cdm di oggi. Alla fine, insomma, il premier ha optato per la via più facile: nella cornice dellodisanitario,tutto procederà come ora. Con le misure emergenziali, per l’appunto, il governo continuerà a usufruire del Comitato tecnico-scientifico, della struttura del commissario straordinario Figliuolo, dei Dpcm per bypassare il Parlamento. Restano in vigore il super green pass, il pass “semplice”, restrizioni e divieti per i non vaccinati. Resta in vigore l’obbligo vaccinale per i lavoratori dei ...

