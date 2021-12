Dopo qualche giorno di tregua | è in arrivo il gelo russo

Leggi su agi

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - La grande assente di queste ultime settimane, l'alta pressione delle Azzorre, ha conquistato il bacino del Mediterraneo e una grossa fetta del Vecchio Continente. L'Italia godrà della protezione dell'anticiclone almeno fino a venerdì 17 dicembre. Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, informa che per i prossimi giorni l'atmosfera su gran parte delle regioni sarà stabile grazie all'anticiclone. Il sole sarà in gran parte prevalente, ma alta pressione in autunno e inverno non sempre è sinonimo di bel tempo, infatti sulla Pianura Padana potrebbe tornare l'incubo della nebbia. La riduzione della visibilità potrà risultare importante sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia rendendo il cielo invisibile in città come ad esempio Asti, Alessandria, Pavia, Milano, Bologna e Modena. In taluni casi la nebbia potrà essere persistente per tutto il, ...