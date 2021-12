Dopo Giappo e Giappoke, ecco Giappo Burger: l’ultimo nato in casa Schettino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Oriente visto dal Vesuvio. Non più lontano, ma vicino. Vicinissimo. Grazie alle contaminazioni made in Italy. Anzi, made in Naples. E’ la storia di Giappo Burger, l’ultimo nato in casa dello chef ed imprenditore Enrico Schettino, il primo locale interamente dedicato all’omonimo format culinario: il Burger. A voler essere precisi, al bao Burger, un tipico panino asiatico cotto al vapore, soffice e leggero, che verrà rivisitato in chiave occidentale grazie all’impiego di ingredienti del Meridione, già garanzia d’eccellenza e qualità nei numerosi locali del gruppo Giappo Italia. Enrico Schettino, si mette dunque ancora una volta in gioco potendo contare su 15 anni di esperienza nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Oriente visto dal Vesuvio. Non più lontano, ma vicino. Vicinissimo. Grazie alle contaminazioni made in Italy. Anzi, made in Naples. E’ la storia diindello chef ed imprenditore Enrico, il primo locale interamente dedicato all’omonimo format culinario: il. A voler essere precisi, al bao, un tipico panino asiatico cotto al vapore, soffice e leggero, che verrà rivisitato in chiave occidentale grazie all’impiego di ingredienti del Meridione, già garanzia d’eccellenza e qualità nei numerosi locali del gruppoItalia. Enrico, si mette dunque ancora una volta in gioco potendo contare su 15 anni di esperienza nel ...

Advertising

katiafrizzi : Bene. Dopo aver mangiato la faccia a figlio per l'over buoni pasto mi sono accorda anche dei miei in scadenza (figu… - AleCop17 : @SkyTG24 Non è dietro l’angolo, ma andateci. Una baia semplicemente divina, posto meraviglioso, museo curatissimo e… - i_am_giappo : Dopo mesi di sperimentazione ce l'abbiamo fatta!! I migliori pasticceri con problemi esistenziali hanno dato vita a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Giappo Napoli, Luca morto dopo il sushi; la difesa del ristorante: 'Non è stata colpa nostra' Il 23 novembre il pasto 'giappo' con tre amiche. Il 2 dicembre la morte, dopo un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al , la scomparsa di Luca Piscopo , 15enne, studente modello al Pansini. ...

X Factor 2021, i look del terzo live Matteo, dopo il wedding dress della scorsa puntata, è apparso come Andre Agassi dei tempi d oro ...qualsiasi cosa con naturalezza (dobbiamo convenire) è pronto per andare sul tatami in completo giappo ...

Dopo Giappo e Giappoke, ecco Giappo Burger: l'ultimo nato in casa Schettino - Ildenaro.it Il Denaro Napoli, Luca morto dopo il sushi; la difesa del ristorante: «Non è stata colpa nostra» Il 23 novembre il pasto “giappo” con tre amiche. Il 2 dicembre la morte, dopo un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al Vomero, la scomparsa di ...

Il 23 novembre il pasto '' con tre amiche. Il 2 dicembre la morte,un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al , la scomparsa di Luca Piscopo , 15enne, studente modello al Pansini. ...Matteo,il wedding dress della scorsa puntata, è apparso come Andre Agassi dei tempi d oro ...qualsiasi cosa con naturalezza (dobbiamo convenire) è pronto per andare sul tatami in completo...Il 23 novembre il pasto “giappo” con tre amiche. Il 2 dicembre la morte, dopo un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al Vomero, la scomparsa di ...