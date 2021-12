Don Giulio Mignani | il parroco progressista che ha firmato per il referendum sull’eutanasia

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tra i firmatari dellegale promosso dall’associazione Luca Coscioni c’è anche dondi Bonassola, vicino La Spezia, famoso per le sue posizioni in controtendenza rispetto alla linea conservatrice della Chiesa. Era stato rimproverato formalmente perché solito benedire e mostrare il proprio supporto verso le coppie omosessuali, ed era arrivato a indire una Giornata per il rispetto di ogni spiritualità sottolineando che “nessuno possiede verità assolute”. Oggi, giorno dopo l’arrivo in Aula alla Camera del testo sul fine vita, ha voluto uscire allo scoperto su un altro argomento “scomodo” negli ambienti ecclesiastici, parlando in una conferenza presso un liceo della zona. “La mia posizione non nasce da una svalutazione della vita – ha detto Don ...