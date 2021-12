Domenica l’inaugurazione del Villaggio di Natale della parrocchia del Sacro Cuore (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Domenica 19 dicembre 2021, alle 9.00, inaugurazione del Villaggio di Natale della parrocchia del Sacro Cuore in via Meomartini, a Benevento. Dopo il successo online dell’anno scorso, ritorna dal vivo il Villaggio di Natale Sacro Cuore di Gesù, fatto di momenti di preghiera, riflessione, condivisione e divertimento. “Guardando al recente passato e per certi versi anche al fragile presente, si fanno i bilanci di ciò che si è perduto in termini umani, sociali, economici, lavorativi, familiari.” – Le parole di fra Gianluca Manganelli, parroco del Santuario. – “Non possiamo in questa analisi non considerare che anche l’aspetto spirituale e pastorale hanno risentito di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –19 dicembre 2021, alle 9.00, inaugurazione deldidelin via Meomartini, a Benevento. Dopo il successo online dell’anno scorso, ritorna dal vivo ildidi Gesù, fatto di momenti di preghiera, riflessione, condivisione e divertimento. “Guardando al recente passato e per certi versi anche al fragile presente, si fanno i bilanci di ciò che si è perduto in termini umani, sociali, economici, lavorativi, familiari.” – Le parole di fra Gianluca Manganelli, parroco del Santuario. – “Non possiamo in questa analisi non considerare che anche l’aspetto spirituale e pastorale hanno risentito di ...

