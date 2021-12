Domani scatta l’obbligo vaccinale per prof, militari e polizia. Ecco cosa si rischia (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – La decisione di Draghi di imporre un nuovo stato di emergenza fino al 31 marzo arriva alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per varie categorie di lavoratori. Obiettivo del governo è costringere il più possibile i cittadini a farsi il vaccino (con l’auspicio che i genitori decidano di vaccinare persino i figli under 12). Ormai non si sente più parlare di immunità di gregge ma della soglia del 90% di vaccinati rispetto alla popolazione. Ebbene, allo stato attuale siamo all’85%: con questa ulteriore stretta la percentuale salirà ancora. Domani scatta l’obbligo vaccinale per molti lavoratori Dopo il personale sanitario, Domani il vaccino diventa obbligatorio per altre categorie di lavoratori. Dovranno vaccinarsi il personale della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – La decisione di Draghi di imporre un nuovo stato di emergenza fino al 31 marzo arriva alla vigilia dell’entrata in vigore delper varie categorie di lavoratori. Obiettivo del governo è costringere il più possibile i cittadini a farsi il vaccino (con l’auspicio che i genitori decidano di vaccinare persino i figli under 12). Ormai non si sente più parlare di immunità di gregge ma della soglia del 90% di vaccinati rispetto alla popolazione. Ebbene, allo stato attuale siamo all’85%: con questa ulteriore stretta la percentuale salirà ancora.per molti lavoratori Dopo il personale sanitario,il vaccino diventa obbligatorio per altre categorie di lavoratori. Dovranno vaccinarsi il personale della ...

Advertising

Andrea60133919 : RT @IlPrimatoN: L'obbligo riguarda prima, seconda e terza dose - IlPrimatoN : L'obbligo riguarda prima, seconda e terza dose - angzarre : Domani scatta l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. Ora si comincia a ragionare. - DiDimiero : Da domani scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e per le forze dell'ordine. Preannunciata una valanga di ricorsi. - fra_nca_ : Sono un’insegnante. Guarita dal covid a marzo. Ho ancora anticorpi. Non sono vaccinata. Da domani scatta l’obbligo… -