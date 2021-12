Dl Recovery: multe per chi non accetta i pagamenti con il bancomat (Di martedì 14 dicembre 2021) . Sanzione di minimo 30 euro multe per chi non accetta i pagamenti con il bancomat Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all’esame della Commissione Bilancio della Camera prevede una sanzione di minimo 30 euro per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno i pagamenti elettronici. La stessa norma era stata inserita nel decreto fiscale collegato alla Manovra del 2020, ma era stata stralciata nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento. Il provvedimento esplicita ora anche che l’obbligo di accettazione di ... Leggi su zon (Di martedì 14 dicembre 2021) . Sanzione di minimo 30 europer chi noncon ilArrivano leper chi nondi qualsiasi importo cono carte di credito. Un emendamento al dlall’esame della Commissione Bilancio della Camera prevede una sanzione di minimo 30 euro per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno ielettronici. La stessa norma era stata inserita nel decreto fiscale collegato alla Manovra del 2020, ma era stata stralciata nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento. Il provvedimento esplicita ora anche che l’obbligo dizione di ...

