Disavventura per Otamendi | aggredito | ammanettato e cintura al collo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Grande paura per il difensore del Benfica, vittima di un’aggressione pericolosissima. L’episodio si è verificato al termine della partita in trasferta contro il Famalicao, sfida che si è conclusa sul risultato di 1-4. Una volta entrato nel garage il calciatore è stato intercettato da quattro malviventi che lo hanno picchiato,e bloccato con unaintorno al. All’interno dell’abitazione si trovavano la compagna e i due bambini piccoli, il bottino è stato di circa 300mila euro tra contanti, orologi e gioielli. “Il Benfica conferma cheè stato vittima di un’aggressione alla sua residenza nelle prime ore di oggi. Il calciatore e la sua famiglia stanno bene nonostante il disagio dovuto alla situazione. Il Benfica chiede che la privacy del giocatore e della sua ...

Grande paura per il difensore del Benfica Otamendi, vittima di un'aggressione pericolosissima. L'episodio si è verificato al termine della partita in trasferta contro il Famalicao, sfida che si è conc ...