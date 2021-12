“Dietro ogni prodotto enogastronomico c’è sempre una storia”, una bottega in provincia di Messina riporta in auge i valori locali (Di martedì 14 dicembre 2021) L’intervista ad Alessandro La Monaca ci ha fatto capire come con passione, dedizione ed onestà si può concretizzare un modo diverso di fare commercio, dove il lavoro di ricerca e comunicazione sostituiscono in maniera virtuosa il profitto a tutti i costi Una piccola bottega a Patti, in provincia di Messina, è il punto di arrivo. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 dicembre 2021) L’intervista ad Alessandro La Monaca ci ha fatto capire come con passione, dedizione ed onestà si può concretizzare un modo diverso di fare commercio, dove il lavoro di ricerca e comunicazione sostituiscono in maniera virtuosa il profitto a tutti i costi Una piccolaa Patti, indi, è il punto di arrivo. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

kevintwii : @FinallyMichele @_E_C_U_R_B pressiamo tuttocampo, Rebic e Saele rientrano sempre dietro, Leao strappa ogni 2x3, The… - valeSelvi : @_pennichella_ Roma zorya ho avuto seduta dietro di me un supplizio probabilmente per qualcosa fatta in un’altra vi… - MarchePinna : @Sutilis Ieri mattina trovai il gestore del Bar ristorante dove ogni tanto andavo a fare pranzo durante il lavoro.… - FrancescoPonzin : RT @Pox_News_Italy: @Omo_Salvadego__ Questo è niente: Mario ha usato le stesse mutande per 2 anni, grazie alle permutazioni: ogni sei mesi… - Pox_News_Italy : @Omo_Salvadego__ Questo è niente: Mario ha usato le stesse mutande per 2 anni, grazie alle permutazioni: ogni sei m… -