Diario dal Cile – Perché il candidato presidente Kast si chiama José Antonio?

(Di martedì 14 dicembre 2021) Voi sapete da dove deriva il nome? Prima di parlarvene riferisco che nell’ultimo dibattito tv presidenziale Boric ha detto ache non intende fare speculazioni sulla sua famiglia. Ne ha abbastanza di questioni personali. Più volteaveva fatto insinuazioni sull’uso di droga e Boric ha tirato fuori in piena trasmissione il suo test negativo. La questione personale più pesante era stata quella delle presunte accuse di una molestia sessuale avvenuta dieci anni fa, ma gli ambienti femministi che si sono stretti attorno a Boric per il ballottaggio l’hanno rovesciata. In un comunicato stampa la donna in questione ha raccontato di aver chiarito con Boric i termini della questione: “apprezzamenti maschilisti” e non molestie sessuali. Invita a votare Boric come baluardo dei diritti contro ...