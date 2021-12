Di Maio presenta la candidatura di Roma per l’Expo 2030 La Capitale se la dovrà vedere con Mosca | Riad | Busan e Odessa Draghi propone Gualtieri come commissario per il Giubileo 2025

scarpettavenere : RT @EsteriLega: EXPO 2030: DI MAIO PRESENTA LA CANDIDATURA DI ROMA - EsteriLega : EXPO 2030: DI MAIO PRESENTA LA CANDIDATURA DI ROMA - giosalvu0 : Un Brillante risultato per il nostro Paese!Expo 2030, Di Maio presenta la candidatura di Roma: «Tutte le strade por… - telodogratis : Expo 2030: Di Maio presenta la candidatura di Roma - dadeonlain : RT @autocostruttore: Expo 2030, Roma presenta la candidatura al Bureau International des Exposition con Gualtieri e Di Maio Potevano mandar… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio presenta

...la candidatura Diche ha detto: ' A 15 anni da Expo Milano, il governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme,...Il sindacola città all'International Bureau, ma il dossier è merito di Raggi, convertita dal 'no alle ... quello degli Esteri Luigi Die quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini - ...Martedì, 14 dicembre 2021 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Di Maio presenta candidatura Roma a Expo2030: "Tema è 'Persone e territori'" (Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2021 "E' un grande onore annunciare c ...Parte la corsa verso l'Expo 2030. E' stata presentata ufficialmente la candidatura di Roma per l'esposizione mondiale 2030 di fronte all'Assemblea generale del ...