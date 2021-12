Di Giacomo (S.PP.): “A Santa Maria Capua Vetere il remake di un film già visto” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “A Santa Maria Capua Vetere stiamo assistendo ad un film già visto: i “cattivi” sono sempre gli stessi, gli agenti penitenziari che applicano le regole del sistema carcerario e i “buoni” sempre gli stessi, i detenuti ai quali sono negate persino le coperte…”. Così il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo. “E’ da settimane che ci appelliamo ai Ministri di Grazia e Giustizia Cartabia e alla Sanità Speranza – aggiunge – perché il focolaio Covid nel carcerare casertano – almeno 60 detenuti e una ventina di agenti positivi – non si blocca certo con l’intensificazione dei tamponi. Quindi non siamo certo noi a non riconoscere l’emergenza della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – “Astiamo assistendo ad ungià: i “cattivi” sono sempre gli stessi, gli agenti penitenziari che applicano le regole del sistema carcerario e i “buoni” sempre gli stessi, i detenuti ai quali sono negate persino le coperte…”. Così il segretario generale del S.PP. Aldo Di. “E’ da settimane che ci appelliamo ai Ministri di Grazia e Giustizia Cartabia e alla Sanità Speranza – aggiunge – perché il focolaio Covid nel carcerare casertano – almeno 60 detenuti e una ventina di agenti positivi – non si blocca certo con l’intensificazione dei tamponi. Quindi non siamo certo noi a non riconoscere l’emergenza della ...

anteprima24 : ** Di Giacomo (S.PP.): 'A Santa Maria Capua Vetere il remake di un film già visto' ** - BolognaWelcome : RT @MuseiCiviciBolo: Il Museo Davia Bargellini, ingresso sempre gratuito, nel bellissimo palazzo di Strada Maggiore, proprio davanti al Por… - TOFANIVideo : SANTA LUCIA - 13 Dicembre 2021 director: Claudio Tofani drone: Paolo Pietrobono camera: Claudio Tofani - Lorenzo G… - Sindacatospp : 10 dicembre 2021 In crescita focolaio covid a Santa Maria C.V.: Aldo Di Giacomo, l’esperienza della prima ondata no… - yianniseinstein : @SalaLettura @GerardLDonadoni Giovanni Giacomo Semenza (18 July 1580 – 1638) was an Italian painter---giovanni-giac… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Santa Detenuto strangolato in cella a Caltagirone, il Sindacato di Polizia penitenziaria accusa In questa situazione, aggravata dalla diffusione del Covid afferma Di Giacomo lo Stato scarica ogni ... Il caso più significativo è rappresentato da una trentina di agenti di Santa Maria Capua Vetere ...

Una mostra al Parco del Colosseo per Giacomo Boni, archeologo innovatore ... mentre a Santa Maria Antiqua si racconta il ritrovamento della chiesa e del ciclo pittorico ... Giacomo Boni 'è stato un grande italiano, un precursore, ha immaginato un secolo prima quanto fosse ...

In mostra Giacomo Boni, archeologo all'alba modernità ANSA Nuova Europa In mostra Giacomo Boni, archeologo all'alba modernità Le tenebre del passato "si addensano per chi presume di rischiararle con il proprio sapere, ma chi si accosta umilmente all'ignoto, cercando la verità, si avvezza alla penombra e intravede, distingue, ...

Le bandiere del Palio sono tornate a volare La conferma di Baraldi Il mondo del Palio di Ferrara è ripartito con il Torneo Città di Ferrara. Emozionante, difficoltà a ripartire più mentale che fisica. Questi sono i pensieri più ricorrenti che atleti, dirigenti e cont ...

In questa situazione, aggravata dalla diffusione del Covid afferma Dilo Stato scarica ogni ... Il caso più significativo è rappresentato da una trentina di agenti diMaria Capua Vetere ...... mentre aMaria Antiqua si racconta il ritrovamento della chiesa e del ciclo pittorico ...Boni 'è stato un grande italiano, un precursore, ha immaginato un secolo prima quanto fosse ...Le tenebre del passato "si addensano per chi presume di rischiararle con il proprio sapere, ma chi si accosta umilmente all'ignoto, cercando la verità, si avvezza alla penombra e intravede, distingue, ...Il mondo del Palio di Ferrara è ripartito con il Torneo Città di Ferrara. Emozionante, difficoltà a ripartire più mentale che fisica. Questi sono i pensieri più ricorrenti che atleti, dirigenti e cont ...