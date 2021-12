Demi Moore stupenda senza trucco a 59 anni, lo scatto su Instagram (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante i suoi 59 anni, Demi Moore ne ha passate tante. Depressione, dipendenze, fallimenti. Eppure, non si è mai arresa e si è sempre rialzata dopo ogni caduta. Oggi l’attrice è più splendente che mai e sfoggia se stessa in un’immagine che ha condiviso sul suo profilo Instagram. La foto è stata scattata mentre era in vasca da bagno e ritrae il suo viso al naturale, senza trucco. Ad emergere è proprio la sua bellezza nature, la sua pelle non ha nulla da invidiare a quella di una trentenne. Colorito roseo, cute levigata, zero rughe. Uno sguardo che ci spinge a chiederci quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane nonostante l’età. “Early morning hot bath and meditation” (Bagno caldo di prima mattina e meditazione), scrive l’attrice nella didascalia della foto, svelando ai ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante i suoi 59ne ha passate tante. Depressione, dipendenze, fallimenti. Eppure, non si è mai arresa e si è sempre rialzata dopo ogni caduta. Oggi l’attrice è più splendente che mai e sfoggia se stessa in un’immagine che ha condiviso sul suo profilo. La foto è stata scattata mentre era in vasca da bagno e ritrae il suo viso al naturale,. Ad emergere è proprio la sua bellezza nature, la sua pelle non ha nulla da invidiare a quella di una trentenne. Colorito roseo, cute levigata, zero rughe. Uno sguardo che ci spinge a chiederci quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane nonostante l’età. “Early morning hot bath and meditation” (Bagno caldo di prima mattina e meditazione), scrive l’attrice nella didascalia della foto, svelando ai ...

