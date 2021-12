Decorazioni natalizie originali 2021: in delizioso stile minimal (Di martedì 14 dicembre 2021) Decorazioni natalizie originali 2021: in perfetto stile minimal Avete una casa piccola ma non volete rinunciare agli addobbi natalizi? Di seguito, potete trovare qualche idea davvero spettacolare. 1. Stella Natalizia Ideale sia per decorare la porta di casa, ma anche per essere appesa all’interno della vostra abitazione, questa stella di filo di ferro, è stata abbellita con delle foglie, delle bacche, una piccola stella di legno ed un nastro Fonte immagine 2. Formine taglia Biscotti Delle vecchie formine taglia biscotti, possono essere riciclate per diventare un addobbo fantastico. Per appenderle, usate del filo di cotone o dello spago di colore nero. Fonte immagine 3. Stelline da appendere Usando della pasta modellabile e degli stampini per i biscotti, potete realizzare una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021): in perfettoAvete una casa piccola ma non volete rinunciare agli addobbi natalizi? Di seguito, potete trovare qualche idea davvero spettacolare. 1. Stella Natalizia Ideale sia per decorare la porta di casa, ma anche per essere appesa all’interno della vostra abitazione, questa stella di filo di ferro, è stata abbellita con delle foglie, delle bacche, una piccola stella di legno ed un nastro Fonte immagine 2. Formine taglia Biscotti Delle vecchie formine taglia biscotti, possono essere riciclate per diventare un addobbo fantastico. Per appenderle, usate del filo di cotone o dello spago di colore nero. Fonte immagine 3. Stelline da appendere Usando della pasta modellabile e degli stampini per i biscotti, potete realizzare una ...

