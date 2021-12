Declassato Figliuolo | obbligo di mascherina ovunque in barba ai vaccinati | CdM Covid | indiscrezioni-terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo si era intuito dalle parole del mattino di Roberto Speranza, che oltre allo stato d'emergenza ci fossero altre misure in ballo. Si parla del CdM del pomeriggio, il via previsto alle 17, dove verrà adottato un nuovo pacchetto di misure anti-in vista del Natale e Capodanno. Dunque, largo alleche circolano in queste ore. In primis, una rivoluzione nella piramide della gestione della pandemia: il governo potrebbe decidere di trasferire i poteri della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paoloalla Protezione Civile, di fatto "deresponsabilizzando" in parte il generale. E ancora, all'ordine del giorno ci sarebbe anche la possibilità di reintrodurre l'diall'aperto in tutta Italia, così come già previsto nel caso di passaggio in fascia ...