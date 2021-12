De Luca annuncia la nuova stretta: “Niente feste alla Vigilia di Natale e a Capodanno”. (Di martedì 14 dicembre 2021) Niente assembramenti alla Vigilia di Natale in Campania. Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca: “Fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla Vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 dicembre 2021)assembramentidiin Campania. Adrlo è il governatore Vincenzo De: “Fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramentidi, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il #Veneto entrerà in #zonagialla da lunedì 20 dicembre. Lo annuncia il governatore Luca Zaia: 'abbiamo un'incidenza set… - colomb_luca : RT @colomb_luca: I viaggi di #Lucia A #Venezia dal 1204, la reliquia della santa #siracusana ritrova la sobrietà dell'ultimo 'trasloco' ot… - zazoomblog : Luca Zaia annuncia che il Veneto sarà in zona gialla: da quando lascerà la zona bianca - #annuncia #Veneto #gialla… - ilgiornale : Il governatore Luca Zaia annuncia: 'Da lunedì rischiamo di essere in zona gialla'. Mascherine obbligatorie all'aper… - colomb_luca : I viaggi di #Lucia A #Venezia dal 1204, la reliquia della santa #siracusana ritrova la sobrietà dell'ultimo 'trasl… -