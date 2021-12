DAZN, Movistar Plus Secure Domestic Broadcast Rights to Spain’s La Liga in 5-Year, $5.6 Billion Deal – Global Bulletin (Di martedì 14 dicembre 2021) SPORTS Global sports streaming service DAZN and leading Spanish Broadcast group Movistar Plus have acquired the audiovisual Rights to the country’s top soccer division, LaLiga, from the 2022/23-2026/27 seasons at a total cost of €4.95 Billion ($5.6 Billion). The Deal represents a slight increase – around €10 million ($11.30 million) or 1% per season – L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021) SPORTSsports streaming serviceand leading Spanishgrouphave acquired the audiovisualto the country’s top soccer division, La, from the 2022/23-2026/27 seasons at a total cost of €4.95($5.6). Therepresents a slight increase – around €10 million ($11.30 million) or 1% per season – L'articolo proviene da City Roma News.

